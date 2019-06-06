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06.06.2019

Экономической блокады Донбасса нет - Кучма

Источник: Корреспондент.net

Экономической блокады Донбасса со стороны Украины не существует, но есть временные ограничения. 

"Вопрос блокады: нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это - временный запрет на перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это же блокада?" - заявил Кучма.

Он отметил, что на сегодняшний день сотни и тысячи людей ежедневно пересекают контрольные пункты, и 50 кг каждому человеку разрешается нести с собой.

"То, что такая проблема существует, это правда. Этот вопрос возникает каждый раз в контактной группе, со стороны той стороны. Но мы четко заявляем - движение должно быть двусторонним. Если вы во время этого запрета движения национализировали все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ - когда вы собираетесь их возвращать", - сказал глава украинской делегации.

В то же время он подчеркнул, что является членом только контактной группы.

"Мы не можем принимать решения в контактной группе отменить указ Президента. Но говорить об этом можно сколько угодно. Этот вопрос сегодня существует, его все время поднимает и российская сторона, кроме ОРДЛО, и я думаю, он существует и в Украине ", - заявил Кучма.

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