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09.04.2020

Экономика мира потеряет $5 трлн за два года - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В следствии кризиса из-за пандемии коронавируса мировая экономика в ближайшие пару лет может потерять более чем 5 триллионов долларов роста. Об этом пишет в четверг, 9 апреля, Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-стрит.

Отмечается, что мир сейчас входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов из-за массовой остановки бизнеса в условиях карантина.

При этом аналитики считают, что спад будет недолгим, но экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Полного восстановления не стоит ждать до 2022 года.

Это примерно такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным, чем предсказывают экономисты.

Отмечается, что перед политиками сейчас стоит сверхзадача - как не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.

"Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году", - считает Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в $5,5 трлн, или почти 8% ВВП, до конца следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

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