Экономика прошла пик падения - Кабмин

Источник: Корреспондент.net

За полгода 2020 года экономика украины сократилась на 6,5%. Падение ВВП за второй квартал в годовом измерении оценивается на уровне 11%. При этом ожидалось падение на 14%.

Как сообщается, сокращения сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 7,7%

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемиологических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего чувствовался в апреле-мае 2020 года. И, сейчас, на фоне смягчения карантинных ограничений, постепенно начинает восстанавливаться", - заявляют в МЭРТ.

Отмечается, что в июне отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта и строительная отрасль продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился.

В то же время значительно меньшие площади уборки и ниже прошлогодней урожайность большинства сельскохозяйственных культур спровоцировали в июне значительное падение объемов производства в сельском хозяйстве.