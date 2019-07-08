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08.07.2019

Экономика растет лучше, чем ожидалось - НБУ

Источник: Корреспондент.net

В Нацбанке заявляют, что во втором полугодии 2019 года экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидалось. об этом в понедельник, 8 июля, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Два фактора - сильный внутренний спрос и хороший урожай – будут способствовать пересмотру прогноза ВВП", – сказал он.

Сологуб отметил, что ситуация в экономике Украины в первом полугодии 2019 года развивалась немного лучше, чем предполагал Нацбанк в своем более консервативном прогнозе.

"Если посмотреть на прошедшие полгода, то глобально их итоги совпали с нашими ожиданиями, может быть даже оказались немного лучшими – но чуть-чуть лучшими, не столь существенно… В отношении роста экономики мы были более консервативны. Ситуация немного лучше, чем ожидалась", – сказал он.

По его словам, внешняя среда в этом году выглядит лучше, чем в прошлом: это касается и финансовых рынков, и условий торговли. В частности, сильно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров – руды и зерна, отметил Сологуб.

В то же время, несколько лучшие, чем ожидалось, показатели связаны не столько с внешним спросом, а с внутренней средой.

Он также сообщил, что улучшение ожиданий роста экономики во втором полугодии 2019 года связано с оценкой будущего урожая.

Говоря о динамике цен, он отметил текущую глобальную дезинфляционную траекторию, которую ожидал Нацбанк.

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