Экс-чиновника НАК подозревают в растрате 1,7 млн

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители подозревают экс-руководителя общества, учредителем которого является НАК Нафтогаз, в растрате 1,7 млн гривен. Бывшему чиновнику уже сообщено о подозрении. Об этом в субботу, 29 августа, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в ходе следствия правоохранители установили, что руководитель общества, входящего в группу НАК Нафтогаз Украины, разработал схему завладения средствами компании.

"В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. гривен - непосредственно директору общества.

Полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладению средствами компании", - добавляется в сообщении.

Так, 28 августа бывшему директору структурного подразделения Национальной акционерной компании следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.