Экс-глава Генштаба уволен с военной службы
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба Виктора Муженко с военной службы. Соответствующий указ появился на сайте президента в понедельник, 2 сентября.
"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
Напомним, 21 мая Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Руслан Хомчак.
Муженко возглавлял Генштаб с 2014 года. 24 августа 2014 года указом президента Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание генерал-полковник. 14 октября 2015 года он получил звание генерал армии.