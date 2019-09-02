Экс-глава Генштаба уволен с военной службы

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба Виктора Муженко с военной службы. Соответствующий указ появился на сайте президента в понедельник, 2 сентября.

"Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Руслан Хомчак.

Муженко возглавлял Генштаб с 2014 года. 24 августа 2014 года указом президента Петра Порошенко Муженко было присвоено воинское звание генерал-полковник. 14 октября 2015 года он получил звание генерал армии.