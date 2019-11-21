Экс-советница Трампа рассказала в Конгрессе о фейке российских спецслужб

Источник: Корреспондент.net

Бывший советник президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл заявила на общественных слушаниях по делу об импичменте Трампа, что предположение о вмешательстве Украины в американские выборы - фейк российских спецслужб.

Хилл призвала законодателей в ходе расследования импичмента в Палате представителей не продвигать "политически ангажированную ложь", которая ставит под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года в США.

Она отметила, что некоторые члены Комитета по разведке Палаты представителей, похоже, считают, что Россия не проводила кампанию против США во время президентской гонки, и что, возможно, это сделала Украина.

"Это вымышленный нарратив, который был разработан и распространен самими российскими службами безопасности", - сказала Хилл.

Слушание в четверг знаменует собой пятый и последний запланированный день общественных слушаний по импичменту президента США.