Найти

20.07.2019

Эксперты НАТО посетили зону ООС

Источник: Корреспондент.net

Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 20 июля.

"На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказания гуманитарной помощи.

В штабе ООС также отметили, что экспертов заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечению мероприятий досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.

"Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о качественно новом проекте "Украинское кино – Донбассу". Изюминка этой программы – бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донетчины и Луганщины разножанровых новинок отечественного кинематографа", – сказано в сообщении.

Кроме того, иностранные представители побывали в селе Бердянское, где ознакомились с работой единственного в селе медицинского пункта. Осмотрели жилые дома местных жителей, которые были повреждены в результате ударов артиллерии сепаратистов. Часть из них уже восстановлены.

Новости раздела
Мир
20.07.2019
Эксперты НАТО посетили зону ООС
Группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт ВСУ в сфере коммуникации в районе проведения ООС.
Мир
20.07.2019
Британия призывает обходить Ормузский пролив
Напряжение в районе Персидского залива усугубляется из-за захвата Ираном танкеров. Но Лондон обещает обойтись без силового варианта.
Мир
20.07.2019
Союз стартовал к МКС с новым экипажем
Корабль Союз МС-13 отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции.
Мир
19.07.2019
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции обвинил танкер Stena Impero в нарушении международных правил судоходства. Ранее суд в Гибралтаре продлил на 30 дней срок ареста иранского танкера Grace 1.
Мир
18.07.2019
Глава МИД ФРГ назвал "Северный поток-2" исключительно разумным проектом
Хайко Мас выступил в защиту нового газопровода, назвав его весьма важным для Германии и Европы. Сергей Лавров выразил готовность России к переговорам о сохранении поставок газа в Европу через Украину.
Мир
18.07.2019
Мозг соединят с компьютером. Новый стартап Маска
Команда Илона Маска планирует вживлять в мозг парализованных людей устройства, которые позволят им управлять гаджетами.
Мир
18.07.2019
Нефть дешевеет на восстановлении добычи в США
Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $62,12 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $55,34.
Мир
17.07.2019
Мексиканский наркобарон "Эль Чапо" получил в США пожизненный срок
Суд в США признал Хоакина Гусмана виновным по всем пунктам обвинения. "Эль Чапо" основал наркокартель, через который проходила четверть всего наркотрафика через Мексику в США.
Мир
17.07.2019
Путин расширил указ о гражданстве украинцам
Российский президент подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.
Мир
17.07.2019
Новая глава Еврокомисии. Что ожидать Украине
Ключевой пост ЕС впервые заняла женщина - Урсула фон дер Ляйен, которая известна своей жесткой позицией в отношении РФ.
Мир
17.07.2019
Шторм Барри вызвал наводнение в США
Начавшийся в Мексиканском заливе шторм к американскому побережью перерос в ураган, а потом снова ослаб.
Мир
17.07.2019
Цены на нефть снижаются на статистике из США
Минэнерго США обнародовало данные о запасах нефти и продуктов нефтепереработки в стране.
Британия призывает обходить Ормузский пролив | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17