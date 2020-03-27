Эксперты рассказали, сколько стоит месяц карантина

Источник: Корреспондент.net

Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет отнимать два процентных пункта роста ВВП. Такие расчеты привели в материалах, подготовленных организацией к виртуальному саммиту G20, который состоялся 26 марта.

По оценкам организации, сдерживающие меры напрямую повлияют на сектора экономики, составляющие до одной трети ВВП. Например, туристический бизнес из-за карантина может сократиться на 70%.

Там полагают, что избежать рецессии во многих странах не удастся, однако при этом все равно пандемию сдерживать необходимо.

"Сегодняшние высокие расходы на меры здравоохранения необходимы, чтобы избежать гораздо более трагических последствий и еще худшего воздействия на нашу экономику завтра. Миллионы смертей и разрушенные системы здравоохранения уничтожат нас в финансовом отношении и как общество, поэтому замедление этой эпидемии и сохранение человеческих жизней должно стать главной задачей правительств", – заявил генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

Отметим, из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть мировая экономика потеряла триллионы долларов и ситуация продолжает ухудшаться. Нынешнее положение в мире уже признали более тяжелым, чем во время кризиса в 2008 году.