Эксперты Украины осмотрели фрагменты Boeing - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Украинские эксперты, прибывшие в Иран в ночь на 9 января для расследования авиакатастрофы самолета МАУ, уже осмотрели место катастрофы, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник с украинской стороны.
По данным издания, украинцы уже провели в Тегеране серию консультаций, договорились о доступе и осмотре силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям места крушения, осмотрели фрагменты Boeing 737.
Отмечается, что основной версии катастрофы украинского самолета пока нет, она может появиться после осмотра и анализа его фрагментов.
По словам источника, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.
"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", - отметил собеседник агентства, говоря о том, сколько вся эта работа может занять времени.