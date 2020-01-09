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09.01.2020

Эксперты Украины осмотрели фрагменты Boeing - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Украинские эксперты, прибывшие в Иран в ночь на 9 января для расследования авиакатастрофы самолета МАУ, уже осмотрели место катастрофы, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник с украинской стороны.

По данным издания, украинцы уже провели в Тегеране серию консультаций, договорились о доступе и осмотре силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям места крушения, осмотрели фрагменты Boeing 737.

Отмечается, что основной версии катастрофы украинского самолета пока нет, она может появиться после осмотра и анализа его фрагментов.

По словам источника, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.

"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", - отметил собеседник агентства, говоря о том, сколько вся эта работа может занять времени.

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