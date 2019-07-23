Электропикап Ford отбуксировал 450-тонный груз

Источник: Корреспондент.net

Ford испытал свой первый полностью электрический пикап F-150. Авто сдвинуло с места колоссальный груз. "Рекорд" электропикапа опубликовали на официальном канале Ford Motor Company на YouTube.

Сначала Ford F-150 отбуксировал десяток пустых двухэтажных вагонов, а затем их нагрузили 42 экземплярами F-150. Электропикап сдвинул с места груз весом более чем 450 тонн.

Компания планирует поставить F-150 с электрической силовой установкой на серийное производство.

Технические подробности об авто пока не разглашают. Также в 2020 году ожидается появление на рынке гибридной версии F-150.