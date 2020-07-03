Елена Зеленская излечилась от коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Первая леди Елена Зеленская излечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы, сообщает Офис президента в пятницу, 3 июля.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.