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21.08.2020

Елена Зеленская рассказала об излечении от COVID

Источник: Корреспондент.net

После заявления президента Владимира Зеленского о том, что у его сына был коронавирус, его жена Елена рассказала, как шел процесс излечения. 

По ее словам, на полное излечение ушло более месяца.

Изначально первая леди не имела симптомов, но после положительного теста на коронавирус появилась температура.

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (под 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "позитивным", - рассказывает она.

Сын, по ее словам, перенес болезнь в более легкой форме.

Зеленская говорит, что у нее до сих пор есть антитела к вирусу, но она продолжает ходить в маске и соблюдать ограничения.

"Я поборола болезнь и имею антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости ... Но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно", - написала жена президента.

Она призвала всех соблюдать карантинные ограничения.

"Пожалуйста, берегите себя! Не недооценивайте эту болезнь! Я на собственном примере почувствовала, как коварен этот вирус. Я - здоровый человек, но все равно было нелегко. А сколько людей не выдержали натиска инфекции... Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю - не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех!" - резюмировала первая леди.

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