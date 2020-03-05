Элизабет Уоррен выбыла из президентской гонки в США

Источник: Корреспондент.net

Элизабет Уоррен объявила о выходе из президентской гонки в США.

Уоррен, сенатор штата Массачусетс, сосредоточила свою кампанию на обещании уничтожить коррупцию и лоббирование в Вашингтоне. Тем не менее, в "супервторник" она не выиграла даже в своем родном штате Массачусетс, заняв третье место после экс-вице-президента Джо Байдена и сенатора штата Вермонт Берни Сандерса.

Отметим, что теперь демократы в США замерли в ожидании решения Уоррен: она должна объявить, кого из оставшихся кандидатов она поддержит.

"Мне нужно пространство для размышлений об этом. Я хочу немного времени, чтобы подумать немного дольше", - заявила Уоррен.