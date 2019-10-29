Элладская церковь официально сообщила ПЦУ о признании

Источник: Корреспондент.net

Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира. Об этом говорится в письме архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, письмо было отправлено из Священного синода ЭПЦ 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября. В тексте говорится об одобрении действий Вселенского патриарха Варфоломея относительно преодоления церковного разделения в Украине. Архиепископ Иероним поздравил предстоятеля украинской церкви с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при исполнении ответственных обязанностей.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, большие скандалы, и большой вред всей Церкви и общему в современном мире свидетельству Православия, преграду, которая до недавнего времени стояла", - говорится в письме предстоятеля Элладской церкви, который называет себя "любящим во Христе братом" митрополита Епифания.