28.08.2020
Эпидемия коронавируса в мире идет на спад
Источник: Корреспондент.net
Число заразившихся коронавирусом в мире постепенно приближается к числу выздоровевших.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшую неделю составило 1,8 млн, число вылечившихся - 1,45 млн.
Всего заражение коронавирусом было подтверждено у 24,5 млн человек, из них 16 млн уже выздоровели. Условный уровень летальности обновил минимум, снизившись до 3,4%.
В Западном полушарии заболеваемость снижается, в Восточном - резко растет. В Европе серьезные вспышки фиксируются во Франции и Испании, к весенним показателям вернулся еще ряд стран, включая Великобританию, Италию и Турцию.
Как отмечает ряд экспертов, быстрое увеличение числа заразившихся объясняется в том числе возросшим охватом тестирования в ряде стран.
Первое место в мире по количеству проведенных тестов занимает Китай, где провели уже более 90 млн исследований. В США их число приблизилось к 80 млн. Следом с большим отрывом следуют Индия - около 40 млн, и Россия - более 35,7 млн.
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