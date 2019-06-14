Найти

14.06.2019

Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом

Источник: Корреспондент.net

Митрополит Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

Он рассказал, что после получения томоса у него с Филаретом начались разногласия по поводу  будущего развития единой поместной православной церкви.

"После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сообщил Епифаний.

По его словам, "акционером" томоса является украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет, - ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - добавил Епифаний.

Новости раздела
Мир
14.06.2019
Россия начала выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса
В пятницу, 14 июня, в Ростовской области начался процесс выдачи паспортов гражданам Украины с неконтролируемых украинскими властями территорий Донецкой и Луганской областей.
Мир
14.06.2019
Епифаний назвал причину разногласий с Филаретом
Епифаний заявил, что Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.
Мир
13.06.2019
В США показали массовый взлет конвертопланов
Всего было задействовано 26 конвертопланов Bell V-22B Osprey и 14 тяжелых вертолетов Sikorsky CH-53E Super Stallion.
Мир
12.06.2019
Трамп рассматривает санкции по Северному потоку-2
Президент США заявил, что рассматривает санкции по Северному потоку и раскритиковал Германию за решение строить трубопровод.
Мир
12.06.2019
Берлин надеется на рестарт нормандских переговоров
В последнее время шаги Украины, направленные на поиски мира на Донбассе, - односторонние, считают в МИД ФРГ.
Мир
11.06.2019
От ЕСПЧ до Гааги. Главные иски Украины против РФ
Вторую неделю во Дворце Мира проходят слушания по делам, связанным с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе.
Мир
10.06.2019
Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум по пошлинам
Вашингтон немедленно введет новые пошлины против Китая, если глава КНР не приедет на саммит в Осаке.
Мир
09.06.2019
G20: В мире нарастает финансовая напряженность
Напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.
Мир
09.06.2019
ЕС признал новое правительство Молдовы
Брюссель подчеркнул, что "уважение верховенства закона и демократии должны оставаться основой наших отношений".
Мир
09.06.2019
Митинги в Казахстане: Задержанных уже около 50
Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
Мир
08.06.2019
Совет Европы обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Посольство США призвало освободить журналиста "Медузы". Ни один журналист не должен подвергаться преследованиям в отместку за свою работу, заявила пресс-секретарь диппредставительства.
Мир
08.06.2019
Парламент Молдовы признал страну "захваченной"
Депутаты обвинили Конституционный суд Молдовы в том, что он принимает решения, которые противоречат законодательству.
В США показали массовый взлет конвертопланов | Россия начала выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса