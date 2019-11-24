Епифаний: ПЦУ может отмечать Рождество 25 декабря

Источник: Корреспондент.net

Православная церковь Украины может официально отмечать Рождество по новому, григорианскому, календарю – то есть, 25 декабря вместо привычного 7 января (по юлианскому календарю). Об этом интервью одному из украинских телеканалов сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Он напомнил о том, что большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю. Украина также может перейти на эту традицию.

"Большинство Поместных Православных Церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ. Если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, вскоре можно будет и говорить об изменениях в церкви", - сказал митрополит Епифаний.

Он отметил, что такие изменения возможны если найдут поддержку в обществе.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – сказал он.

При этом Епифаний не взялся допустить, сколько времени нужно, чтобы перейти на новый календарь.