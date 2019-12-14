Епифаний рассказал, когда РПЦ признает ПЦУ

Источник: Корреспондент.net

Русская православная церковь (РПЦ) последней признает автокефалию Православной церкви Украины. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ сказал предстоятель церкви митрополит Епифаний, сообщает РБК-Украина в субботу, 14 декабря.

Епифаний считает, что РПЦ в будущем будет вынуждена признать автокефалию поместной церкви Украины.

"Но она (РПЦ) будет последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы сейчас ждем от остальных поместных православных церквей – Румынской, Болгарской, Грузинской и других. А РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность… Когда все остальные признают, РПЦ должна будет считаться с их мнением", – сказал Епифаний.

Он также отметил, что на сегодняшнем Соборе иерархи поблагодарили церкви, которые уже признали автокефальный статус ПЦУ.

"Сейчас мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких поместных православных церквей", – отметил Епифаний, но не назвал, какие именно, чтобы "не облегчать работу братьям, которые настойчиво противостоят этому".