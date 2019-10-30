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30.10.2019

Эрдоган грозится начать новую операцию в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что располагает информацией о том, что курдские отряды YPG не закончили свой выход из 30-километровой зоны возле турецкой границы на северо-востоке Сирии несмотря на заверения России в том, что курды вышли. Об этом он сказал во время выступления перед депутатами своей партии, передает агентство Reuters в среду, 30 октября.

Эрдоган заявил, что Турция оставляет за собой право начать еще одну военную операцию против YPG в этом районе.

Анкара и Москва договорились о том, что курдские отряды YPG выйдут из 30-километровой полосы к югу от границы в Сирии до конца вторника. Россия сообщила Турции, что YPG покинули эту территорию в течение 150 часов.

"Несмотря на то, что имеющаяся у нас информация свидетельствует о неуспешности этого в полном смысле этого слова, мы дадим ответ после наших полевых оценок", - сказал он.

Россия и Турция должны были начать совместное патрулирование в районе вглубь на 10 км от границы, но Эрдоган заявил, что патрулирование начнется в пятницу и на глубине всего 7 км.

"Если мы увидим, что члены террористической организации не вышли из 30 километровой зоны, или если нападения продолжатся, независимо откуда, мы оставляем за собой право провести собственную операцию", - сказал он.

Турция рассматривает YPG как террористическую организацию за ее связи с курдскими боевиками на юго-востоке Турции. Анкара начала наступление на YPG, бывших союзников США, после внезапного вывода президентом Трампом тысячи американских военных из северной Сирии.

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