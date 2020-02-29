Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Асадом

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу, 29 февраля, заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил не вмешиваться в противостояние между Турцией и властями Сирии, сообщает РИА Новости.

"Сирийский вопрос – это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.



По его словам, число погибших турецких военных при авиаударе сирийской армии в Идлибе возросло до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", - добавил президент Турции.