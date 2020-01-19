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19.01.2020

Эрдоган призвал положить конец "поведению" Хафтара

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, заявил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, является сторонников военного решения конфликта, поэтому его действиям нужно положить конец, сообщает Интерфакс 19 января.

Накануне Хафтар откаазлся подписать в Москве соглашение о перемирии в ливийском конфликте, который идет с 2011 года. В Берлине перед конференцией Эрдоган встретился с президентов России Владимиров Путиным.

"Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия. Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина Сарраджа (глава признанного ООН правительства национального согласия Ливии), чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное, он выполнил свою задачу", - сказал он на встрече с Путиным.

При этом, несмотря на то, что не все ожидания Правительства национального согласия Ливии, по его словам, были реализованы, все же соглашение с их стороны было подписано.

"Но, с другой стороны, Хафтар не подписал соглашение, что показывает, демонстрирует нам, что Хафтар является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса", - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Ливии должен быть обеспечен мир и спокойствие. "Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу", - сказал президент Турции.

В свою очередь, Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение переговоров.

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