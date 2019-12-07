Ермак: Минские соглашения требуют уточнения

Источник: Корреспондент.net

Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад.

"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений ", - заявил Ермак.

Он отметил, что в переговорах команда президента преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Команда президента также надеется, что Германия и Франция в этом поддержат Украину по-прежнему.

Говоря о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный.

"Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", - добавил Ермак.