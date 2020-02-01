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01.02.2020

Ермак: Наша цель - выборы на Донбассе в октябре

Источник: Корреспондент.net

Ко встрече в нормандском формате Украина приедет с пакетом договоренностей, которые позволят в октябре провести местные выборы по всей стране, включая "ЛДНР". Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью на YouTube-канале KRYM – критическое мышление.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины (включая Донбасс - ред.) в конце октября", - сказал он.

Помощник президента напомнил, что по украинскому законодательству выборы не возможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования, и если Киев не контролирует границу, поэтому украинская сторона будет поднимать вопрос, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

"У меня, как и у всех, много вопросов к минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положения, согласно которым граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

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