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10.07.2020

Ермак рассказал о "непростой" встрече в Берлине

Источник: Корреспондент.net

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет о росте поддержки позиции Украины по Донбассу после встречи в Берлине политсоветников нормандской четверки. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 10 июля.

Он отметил, что это была первая встреча, в которой участвовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Она продолжалась около 11 часов. По словам Ермака, встреча была "непростой".

"Начались они с распространения в Шпигеле фейка, якобы есть какая-то позиция, с которой Российская делегация... Программа, которую якобы российская делегация должна была предложить, ничего такого на переговорах не было и не обговаривалось, и официально этого документа никто не видел", - заявил Ермак.

"Может быть, это было психологическое давление, но давить на нас невозможно", - добавил он.

Он также сказал, что "Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и в международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет по пути выполнения своих обязательств".

"Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильной поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине. Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом вообще не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины", - заявил Ермак.

Он также сообщил, что сейчас идет подготовка механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время, стороны близки к утверждению плана по разминированию.

Кроме того, в Берлине рассматривали имплементацию формулы Штайнмайера.

"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина будет работать - это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предопределены минскими договоренностями, начали рассматриваться в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", - заявил Ермак.

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