Ермак встретился с послами "Большой семерки"

Источник: Корреспондент.net

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 13 февраля, встретился с руководством посольств стран "Большой семерки", сообщает пресс-служба ОП.

Ермак проинформировал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках минского процесса.

"Позиция Президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", - сказал он.

Глава ОП напомнил, что нормандский саммит в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске.

Ермак также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Он заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы Владимира Зеленского для успеха Украины.