ЕС будет усиливать давление на Беларусь - Маас

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз будет постепенно усиливать давление на власти Беларуси, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

"Если Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко. Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие. Мы очень ясно заявили о том, что работаем над санкционным списком, который должен быть скоро принят", - сказал Маас.

Он считает, что граждане Беларуси требуют широкого инклюзивного диалога и "не ослабят своих усилий". "Лукашенко должен признать действительность в своей стране", - сказал Маас.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД 27 стран Евросоюза подтвердили непризнание выборов в Беларуси.