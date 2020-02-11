ЕС даст Украине 25 млн евро на диджитализацию

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров и Евросоюз подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в свое Telegram-канале во вторник, 11 февраля.

"Это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникации Соглашения об ассоциации", – написал Гончарук.

Он отметил, что диджитализация – "это, прежде всего, победа над коррупцией".

"Цель нашего правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", – добавил премьер.