24.08.2020
ЕС готов нарастить торговлю с Украиной
Источник: Корреспондент.net
Евросоюз планирует увеличить торговый оборот с рядом стран, включая Украину.
"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление", - сказал он.
По словам Ферри, предполагается модернизация преференций на ввоз товаров в ЕС по ряду торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро.
"Это касается правил определения происхождения товаров, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса", - пояснил он.
Пересмотр соглашений запланирован для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Фарерских островов, Турции, Египта, Израиля, Иордании, Ливана, Палестины, Грузии, Молдовы, Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Косово.
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