03.06.2019
ЕС готовит продление санкций по Крыму - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Еврокомиссия предлагает продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 3 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.
ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - сообщает агентство.
По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
В документе, датированном 3 июня, говорится, что ЕС "останется приверженным полной имплементации политики непризнания" аннексии Крыма.
Более подробной информации о планах Еврокомиссии агентство не приводит.
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