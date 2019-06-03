ЕС готовит продление санкций по Крыму - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Еврокомиссия предлагает продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 3 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - сообщает агентство.

По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В документе, датированном 3 июня, говорится, что ЕС "останется приверженным полной имплементации политики непризнания" аннексии Крыма.

Более подробной информации о планах Еврокомиссии агентство не приводит.