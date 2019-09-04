ЕС остановил импорт украинских овощей и фруктов

Источник: Корреспондент.net

Европейские поставщики с 1 сентября отказываются покупать овощи и фрукты из Украины и других стран, не входящих в ЕС.

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", - говорится в сообщении.

Указанная директива принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

"В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления таких карантинных организмов: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European)", - пояснили в Ассоциации.

Отмечается, что в Украине раньше не было случаев выявления указанных организмов, поэтому компетентный орган - Госпродпотребслужба - уже официально предложила Еврокомиссии принять решение о беспрепятственном импорт этих товаров. Однако официального ответа пока не поступило, а значит, поставлять эти товары пока что нельзя.

Между тем украинские производители пытаются самостоятельно решить эту проблему. Производители ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой.

Если же поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери наших производителей яблок в новом сезоне могут составить около 4-5 млн долларов - это около 15% всей экспортной выручки, подсчитали в Ассоциации.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия позже заявили, что импорт запрещенных директивой ЕС овощей и фруктов вскоре будет разрешен.

В ведомстве сообщили, что решение пока не принято, однако текущие консультации с Еврокомиссией "позволяют предположить, что решение может быть принято в ближайшее время".

Предполагается, что после рассмотрения обращения Госпродпотребслужба ЕК включит Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров