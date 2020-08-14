14.08.2020
ЕС отказался признать выборы в Беларуси
Источник: Корреспондент.net
Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси и готовит санкции в отношении официального Минска. Об этом в пятницу, 14 августа, собщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС.
"Начинается работа по введению санкций против тех, кто несет ответственность за насилие и фальсификацию", - отметил он в соцсети.
В свою очередь, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок уточнил, что главы МИД стран ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов в Беларуси.
Министры поручили дипломатическим службам Евросоюза в ближайшее время составить соответствующий "черный список".
"То, о чем сегодня мы договорились, - начать процесс подготовки санкций. Учитывая формат заседания, сегодня мы никак не могли назвать конкретные имена и фамилии, поскольку у этого своя юридическая последовательность. Но то, что этот процесс начинается, такая договоренность есть", - уточнил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции.
Он также отметил, что главы СИД стран ЕС в ходе видеоконференции обсудили вопрос легитимности Александра Лукашенко на должности президента Беларуси.
"Это вопрос, по которому у нас еще будут дискуссии, поскольку он будет иметь определенные последствия. Но этот вопрос легитимности сегодня также обсуждался", - сказал он.
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