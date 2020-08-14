ЕС отказался признать выборы в Беларуси

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси и готовит санкции в отношении официального Минска. Об этом в пятницу, 14 августа, собщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС.

"Начинается работа по введению санкций против тех, кто несет ответственность за насилие и фальсификацию", - отметил он в соцсети.

В свою очередь, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок уточнил, что главы МИД стран ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов в Беларуси.

Министры поручили дипломатическим службам Евросоюза в ближайшее время составить соответствующий "черный список".

"То, о чем сегодня мы договорились, - начать процесс подготовки санкций. Учитывая формат заседания, сегодня мы никак не могли назвать конкретные имена и фамилии, поскольку у этого своя юридическая последовательность. Но то, что этот процесс начинается, такая договоренность есть", - уточнил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции.

Он также отметил, что главы СИД стран ЕС в ходе видеоконференции обсудили вопрос легитимности Александра Лукашенко на должности президента Беларуси.

"Это вопрос, по которому у нас еще будут дискуссии, поскольку он будет иметь определенные последствия. Но этот вопрос легитимности сегодня также обсуждался", - сказал он.