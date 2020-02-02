ЕС поддерживает независимость Шотландии - Туск

Источник: Корреспондент.net

Экс-президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель испытывает сочувствие к идее Шотландии о независимости ради вступления Европейский Союз. Об этом сообщает BBC News 2 февраля.

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что независимая Шотландия будет стремиться к полноправному членству в ЕС.

Отвечая на вопрос, будет ли это воспринято положительно, Туск ответил, что это вызовет энтузиазм, но предупредил, что автоматически Шотландию не примут.

"Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге как в Брюсселе, так и в Европе в целом. Если вы спросите меня о наших эмоциях, то вы станете свидетелем проявления сочувствия", - сказал польский политик на шоу Эндрю Марра

Слова Туска в Лондоне восприняли негативно. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что подобные комментарии могут способствовать "сепаратистским тенденциям" в ЕС. Политика он обвинил в безответственности и "неевропейскости".