16.09.2019
ЕС посчитал, на сколько дней хватит запасов нефти
Источник: Корреспондент.net
Подсчитано количество нефти, которое находится на территории Европы, а также на сколько дней ее хватит.
В Еврокомиссии отметили, что нефти в ЕС хватит на 90 дней, кроме того, риски для безопасного снабжения отсутствуют.
По некоторым данным, объемы запасов нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе составляет 955 млн баррелей.
"Нет обозримого риска для безопасности поставок нефти в Евросоюз", – заявил представителя пресс-службы Еврокомиссии.
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