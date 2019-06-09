09.06.2019
ЕС признал новое правительство Молдовы
Источник: Корреспондент.net
Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и еврокомиссара Иоганнеса Хана.
"Европейский Союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократическим легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации", — отмечается в документе.
Брюссель подчеркнул, что "уважение верховенства закона и демократии должны оставаться основой наших отношений".
"В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", — отмечается в заявлении.
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