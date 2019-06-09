ЕС признал новое правительство Молдовы

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и еврокомиссара Иоганнеса Хана.

"Европейский Союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократическим легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации", — отмечается в документе.