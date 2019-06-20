ЕС продлил санкции за аннексию Крыма

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз официально продлил еще на один год санкции, связанные с аннексией Россией Крыма и Севастополя. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 июня, в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"20 июня 2019 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Меры применяются к физическим лицам и компаниям из ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции включают запреты на:

- импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС;

- инвестиции в Крым или Севастополь;

- предоставление туристических услуг, связанных с Крымом или Севастополем, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крымского полуострова, кроме случаев крайней необходимости;

- экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах, также не должны предоставляться.

Как указано в заявлении Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС 17 марта 2019 года, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, "ЕС остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права".