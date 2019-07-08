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08.07.2019

ЕС продолжит поддержку Украины – заявление саммита

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз остается на позиции твердой поддержки и преданности независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Об этом говорится в совместном заявлениипрезидентов Украины Владимира Зеленского, Европейского Совета Дональда Туска и Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера, опубликованном на сайте президента Украины.

"ЕС подчеркнул свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отмечено в документе.

Также участники саммита подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом на основе Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (СА/УВЗСТ).

Стороны согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств.

Кроме того, по результатам саммита, участники приветствовали проведение свободных и честных президентских выборов в Украине и заявили, что ожидают парламентские выборы 21 июля.

Обе стороны также подчеркнули важность поддержания Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.

Участники саммита отметили значимость реформ в Украине и заявили о необходимости их продолжения.

Среди других тем, о которых говорится в документе – необходимость имплементации Минских соглашений, осуждение действий России на Донбассе и в Крыму, а также захват украинских моряков в Керченском проливе и привлечение к суду виновных в крушении МН-17.

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