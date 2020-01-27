ЕС расширит санкции за "выборы" в Крыму - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз внесет в санкционный список за "выборы" в Крыму семь человек. Такое решение поддержали послы ЕС, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в понедельник, 27 января.

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Йозвяк в Twitter.

Санкции связаны с местными "выборами", проведенными Россией в аннексированном Крыму осенью прошлого года.

Санкции заключаются в добавлении нескольких лиц в черный список тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории блока заморожены.