27.01.2020
ЕС расширит санкции за "выборы" в Крыму - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Евросоюз внесет в санкционный список за "выборы" в Крыму семь человек. Такое решение поддержали послы ЕС, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в понедельник, 27 января.
"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Йозвяк в Twitter.
Санкции связаны с местными "выборами", проведенными Россией в аннексированном Крыму осенью прошлого года.
Санкции заключаются в добавлении нескольких лиц в черный список тех, кому запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории блока заморожены.
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