ЕС резко увеличит квоту на украинскую курятину

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров на заседании в среду, 23 октября, принял представление на одобрении Верховной Радой изменения в Соглашение об ассоциации между с ЕС об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Документ предусматривает постепенное увеличение в 2,5 раза годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы, которое экспортируется из Украины в ЕС.

Как уточнил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, со следующего года беспошлинные квоты на экспорт мяса птицы в ЕС начнут увеличиваться с 20 до 70 тысяч тонн.

"Этим решением мы находим новый баланс в торговле с ЕС по конкретным позициям. Но это важно не только по мясу птицы, успех в экспорте которого обеспокоил наших европартнеров. Баланс нужен и в торговле другими товарами. Наша торговля с ЕС должна не только расти, но и быть сбалансированной по всем позициям", - написал Кулеба в Facebook.

По его словам, заключение соглашения – доказательство того, что торговые отношения с ЕС развиваются динамично, а стороны готовы обновлять Соглашение, когда меняется спрос.

"Именно поэтому успех кейса с расширением квот на мясо птицы так важен. Он открывает путь к более комплексному пересмотру преференциальных условий торговли. Этот кейс показал, что стороны не должны ждать 2021 года для обновления Соглашения. Уже в этом году мы будем об этом говорить во время заседаний совместных институтов", - написал он.

Как известно, в рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы Украина сейчас занимает 4-е место.