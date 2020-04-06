06.04.2020
ЕС создает военную группу по борьбе с COVID-19
Источник: Корреспондент.net
Евросоюз учредит военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 6 апреля, на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества, сообщает ТАСС.
"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала", - рассказал Боррель.
Он подчеркнул, что это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней.
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