ЕС создает военную группу по борьбе с COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз учредит военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 6 апреля, на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества, сообщает ТАСС.

"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала", - рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней.