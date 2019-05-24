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24.05.2019

ЕС видит Украину крупным транспортным хабом

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз видит перспективы на превращение Украины в транспортный хаб между Европой и Азией. Об этом заявил гендиректор по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии Хенрик Хололей.

"Мы бы хотели, чтобы вы воспользовались удачным географическим расположением и Украина стала транспортным хабом между Европой и Азией. Поэтому мы приветствуем готовность Украины принять участие в разработке новых железнодорожных коридоров и готовность быть частью Шелкового пути", - сказал Хололей, подчеркнув, что ЕС считает Украину очень важным партнером не только в транспортной, но и во всех других отраслях.

Он также отметил, что утверждение транспортной стратегии Украины до 2030 года очень важно для дальнейшего сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Теперь мы видим ваши приоритеты и это мотивирует нас для дальнейшего сотрудничества с вашей страной. Важным является и присоединение Украины к сети TNT, которое состоялось в начале этого года. Это очень четкий сигнал, ведь теперь транспортный коридор Европы продолжается по территории Украине. Это событие является толчком для привлечения инвестиций в сферу инфраструктуры", - отметил гендиректор Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта, отметив, что ЕС планирует в ближайшие 10 лет реализовать 39 проектов в транспортной сфере общей стоимостью 4,5 млрд евро.

Хололей также подчеркнул, что Украине необходимо принять ряд законодательных актов по реформированию транспортной сферы, в частности, законопроектов по железнодорожному и водному транспорту.

"Особенно хочу подчеркнуть достижения в авиационной сфере. Исторически Украина - проводник аэрокосмических технологий. Сотрудничество в этой сфере важно для нас. Мы пользуемся вашими наработками, и это углубляет сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере авиационной безопасности и аэронавигации", - констатировал чиновник Еврокомиссии.

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