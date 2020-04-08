ЕС выделит Украине €190 млн на борьбу с COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз выделит более €15 млрд странам Африки, "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия), Западных Балкан и Турции для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в среду, 8 апреля, в Брюсселе.

Так, из этих денег 190 млн евро получит Украина.

"Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности разработали планы целенаправленных мер в поддержку усилий стран-партнеров по борьбе с пандемией коронавируса. ЕС обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов внешнеполитической службы", - говорится в заявлении Европейской комиссии.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи, из этой суммы более 3,8 млрд евро будет выделено Западным Балканам, а также южным и восточным соседям Евросоюза.

Странам Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина, ЕС направит 962 млн евро. Средства пойдут на реальные нужды: для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.