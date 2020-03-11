Еще две страны объявили о скидках на нефть - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Еще две ближневосточные страны - Ирак, Кувейт - объявили о скидках на свою нефть, пишет Bloomberg в среду, 11 марта.

По данным агентства, Ирак и Кувейт, входящие в ОПЕК, вслед за Саудовской Аравией объявили о скидках покупателям своей нефти. Ирак готов снизить апрельские цены на сырье на 5 долларов за баррель при поставках в Азию, Кувейт объявил о дисконте в 6 долларов за баррель. Кроме того, Багдад в апреле планирует увеличить поставки нефти, сообщил источник.

В то же время, Объединенные Арабские Эмираты намерены нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.