Еще один "слуга народа" заразился COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Депутат из фракции Слуга народа Максим Перебийнос заразился коронавирусом. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает LIGA.net со ссылкой на замглавы фракции Евгению Кравчук.

По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции.

Кравчук отметила, что на этой неделе комитет, в который входит Перебийнос, проводил заседание в режиме видеоконференции. Однако на прошлой неделе он был в зале, поэтому сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.