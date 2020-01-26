26.01.2020
Еще одна страна эвакуирует своих граждан из Уханя
Источник: Корреспондент.net
Франция рассматривает возможность эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, сообщает France24.
Французские власти планируют создать автобусное сообщение, которое позволит эвакуировать граждан и их семьи из Уханя. Эвакуированных французов планируют увозить в другие города Китая.
После эвакуации граждане около 2 недель будут находиться под карантином. Сейчас французское Министерство иностранных дел создало телефон экстренной связи для граждан, находящихся в Китае.
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