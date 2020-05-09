09.05.2020
Еще у восьми бойцов ВСУ выявили коронавирус
Источник: Корреспондент.net
В Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев коронавируса.
По состоянию на утро 9 мая коронавирусом болеют 40 военных. При этом от коронавируса уже выздоровели 53 человека и двое умерли.
Один из нововыявленных больных находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, у него легкое течение заболевания.
При этом другие семь больных, среди которых двое военных и двое работников воинских частей Харьковского гарнизона и трое военнослужащих Николаевского гарнизона, лечатся дома. Их состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.
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