Еще у восьми бойцов ВСУ выявили коронавирус

Источник: Корреспондент.net

В Вооруженных силах Украины подтвердили восемь новых случаев коронавируса.

По состоянию на утро 9 мая коронавирусом болеют 40 военных. При этом от коронавируса уже выздоровели 53 человека и двое умерли.

Один из нововыявленных больных находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, у него легкое течение заболевания.

При этом другие семь больных, среди которых двое военных и двое работников воинских частей Харьковского гарнизона и трое военнослужащих Николаевского гарнизона, лечатся дома. Их состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.