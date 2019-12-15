15.12.2019
Эсминец США зашел в Черное море
Источник: Корреспондент.net
Ракетный эсминец США USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор и 15 декабря вошел в воды Черного моря, судно сопровождает 337 человек экипажа, пишет в воскресенье, 15 декабря.
Длина эсминца составляет 154 метра, ширина – 20 метров, осадка - 9,3 метра. Разгоняется он до 32 узлов за счет четырех газотурбинных установок мощностью 108 000 лошадиных сил.
Судно США оснащено различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Томагавк.
В 2016 году этот эсминец уже был в Одессе для участия в учениях Sea Breeze. В 2019 году он дислоцировался в болгарской Варне и румынской Констанце.
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15.12.2019
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