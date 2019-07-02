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02.07.2019

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 тысяч евро за задержания на акциях протеста

Источник: DW

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес положительное решение по девяти искам граждан, задержанных на акциях протеста в российских городах. Суд в Страсбурге во вторник, 2 июля, обязал власти РФ выплатить компенсации семи истцам на общую сумму 75 тысяч евро. Кроме того, Москва должна погасить судебные издержки на сумму 22 тысячи евро, говорится в решении суда.

Нарушения двух статей Европейской конвенции по правам человека

Задержав вышедших на акции протеста граждан, российские власти нарушили статьи 11 и 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу собраний и право на эффективное средство правовой защиты), признал суд. Речь идет об акциях, проходивших в 2006, 2007 и 2010 годах в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и Светлогорске.

В числе истцов были глава движения "За права человека" Лев Пономарев, а также активисты Михаил Кригер и Михаил Шнейдер, подавшие по два иска - за задержания во время несогласованной акции перед зданием ФСБ в Москве в феврале 2006 года и у Соловецкого камня также в Москве в сентябре того же года.

Одна истица - Елена Рябинина, пожаловавшаяся на задержание перед зданием ФСБ в 2006 году, во время рассмотрения дела скончалась. Компенсация будет выплачена ее дочери Ольги Рябининой.

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