Эвакуация в пятницу будет из трех населенных пунктов возле Мариуполя

Источник: ua.interfax.com.ua

Пять гуманитарных коридоров для эвакуации в Запорожье жителей Бердянска и Мелитополя Запорожской области и трех населенных пунктов, находящихся неподалеку г.Мариуполь Донецкой области, согласованы на пятницу, 25 марта, сообщили в Офисе омбудсмена Украины.

Один из коридоров – из г.Бердянск через Токмак, Васильевку и Каменское – будет работать с обязательным разминированием по всему маршруту. "Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь находятся на российском блокпосту перед въездом в Бердянск. После сбора людей в месте для эвакуации в г.Бердянск автобусы отправятся по маршруту в Запорожье. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя", - сообщается в Телеграм-канале Офиса омбудсмена.

Также будут работать три коридора, по которым будут эвакуироваться жители трех населенных пунктов, находящихся неподалеку от Мариуполя: г.Мангуш, пос.Никольское, с.Мелекино Донецкой области, все через Бердянск в Запорожье. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов. По всем этим маршрутам в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

Как сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сейчас в Бердянске для эвакуации находится 48 автобусов.

"Они стоят на въезде в г.Бердянск. Мы сделаем все от нас зависящее, что автобусы, заполненные нашими мариупольцами, сегодня прибыли в Запорожье. На въезде в г.Бердянск также находится бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут заправить собственный транспорт", - рассказала она на брифинге, видеозапись которого размещена в Телеграм-канале Офиса президента.

Из г.Мелитополь будет работать гуманитарный коридор через Васильевку, туда уже отправлены автобусы с гуманитарным грузом. После разгрузки гуманитарной помощи автобусы будут поданы на посадку возле пожарной части №9, рассказал Верещук.