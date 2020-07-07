Евробляхи против новых авто. Как изменятся цены?

Источник: Корреспондент.net

Проблема евроблях – нерастаможенных авто, ввезенных из-за границы, в Украине так до сих пор и не решена. Последнее время депутаты только отстрачивают введение жестких санкций за использование блях. Теперь же появились предложения решить проблему настолько глобально, что это затронет весь автомобильный рынок в стране.

Что придумали депутаты

В Раде зарегистрировали сразу три законопроекта (№3704, 3705 і 3706), которые предлагают с 1 января освободить от уплаты акцизного налога автомобили, ввезенные в Украину из-за границы.

Законопроектами предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на еврономерах, которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тысяч гривен в госбюджет.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тысяч евроблях, в том числе 500 тысяч – с нарушением сроков и условий этих режимов.

Также предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.

Эту же категорию граждан предлагается также освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (около 200 тысяч гривен) и транспортное средство не произведено страной-агрессором.

Кроме того предусматривается и проведение с 1 января 2021 года для подержанных авто, не отвечающих нормам Евро-4, обязательного техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Как это изменит цены

Ранее евробляхеры жаловались на слишком большие суммы за растаможку. Нередко они превышали стоимость самой машины. Ценник накручивал, главным образом, акциз, который зависит от возрастного коэффициента. И если в предыдущих проектах предлагалось просто убрать возрастной коэффициент, то в новом — вообще отменить акциз для авто, импортированных в Украину до 1 мая этого года в режиме временного ввоза.

Таким образом, к примеру, 10-летний автомобиль с дизельным двигателем в 2,5 литра подешевеет в растаможке почти на 1900 евро. Чем старше и мощнее авто — тем больше в итоге сможет сэкономить его владелец.

Если же растаможить все 750 тысяч евроблях, бюджет получит больше 17 млрд гривен.

Новые схемы

Наиболее коррупционным предложением является льготный ввоз авто для определенных категорий граждан.

“Ввоз авто под льготников может стать удобной схемой для тех, кто хочет сэкономить на налогах. В свое время у нас уже были аналогичные схемы по оформлению импортных машин на чернобыльцев и афганцев. Само введение новых льгот вызывает вопросы, так как был заявлен курс на монетизацию льгот. То есть граждане отдельных категорий должны получать бюджетную помощь, а уже как они ею распорядятся — купят авто или потратят на другие цели — отдельный вопрос. Но, получается, что этим проектом, наоборот, предлагается расширение льгот”, — говорит глава адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

“Элитный налог”

Есть, например, у депутатов и предложение пересмотреть принципы начисления так называемого “налога на роскошь” — 25 тысяч гривен в год, которые сегодня платят владельцы элитных автомобилей. Авторы законопроекта хотят снизить планку “элитности” машин почти вдвое. Если этот пункт пройдет, платить ежегодный налог придется и владельцам авто среднего класса.

Сейчас элитный налог платят собственники авто, стоимость которых выше 1,8 миллионов гривен. Налог насчитывается на машины до 5 лет.

Авторы проекта хотят включить в список плательщиков транспортного налога также владельцев мотоциклов, водного транспорта (яхты, суда, лодки, моторные катера).

Но главное — предлагается снизить порог элитности транспортных средств до 944,6 тысяч. То есть под налогообложение попадут новые машины стоимостью до 31,5 тысяч евро. А это не только люксовые модели.

Новые пошлины

Подали депутаты уже и альтернативные предложения. На сайте Рады появился новый законопроект 3704-1, который существенно повышает налогообложения новых авто. На сегодня в среднем пошлина на популярные новые авто составляет 5% от стоимости авто (то есть, 350-1000 евро). Предлагается брать пошлину 0,75 евро с 1 куб см. Объема двигателя авто, то есть 900-2250 евро в авто 1,2-3 литра. Сегодня акциз на новые авто составляет 50-200 евро. Предлагается брать акциз 0,1 евро с 1 куб см объема двигателя, то есть 120-300 евро на авто 1,2-3 литра.

Если этот законопроект примут, то новые авто в Украине подорожают на 1-1,5 тысячи евро, отмечает автомобильный эксперт Олег Назаренко.